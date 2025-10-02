От Ла Лига с нова атака: Собствениците на Ман Сити правят измами, ПСЖ има загуби от по 200 милиона седем поредни години

Шефът на Ла Лига Хавиер Тебас отправи поредната си наситена критика към останалите големи първенства в Европа, особен фокус очаквано бе отправен за пореден път към Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Тебас отново се изказа против неразчетеното харчене в останалите лиги, но в същото време изтъкна, че това в крайна сметка не успява да им даде очакваното предимство.

“Футболът е глобален и в мачовете от европейските турнири трябва да се изправяш срещу клубове, които работят по друга система. При тях или отсъства финансовия контрол, или той е различен. В Англия вече са загрижени за нивото на дълговете в местния футбол. Това е лига, където постоянно се трупат загуби. Можеш да си на загуба 1-2 или 3 години, но не и 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 години като Манчестър Сити, които губят пари, но правят измами, откакто там са тези собственици,” започна изложението си Тебас.

Разликата в разходите през последния трансферен прозорец между Премиър лийг и останалите първенства е огромен. Английските отбори похарчиха 3,59 милиарда евро за трансфери, докато в Италия се пръснаха 1,19 милиарда. В Испания са далеч назад с едва 684 милиона от европейската валута, което е по-малко от една пета от английските показатели.



“ПСЖ е претърпял загуби от 200 милиона евро в продължение на седем поредни години. Но ние продължаваме да се борим и резултатите са налице. Испанските отбори са спечелили 30 трофея в Европа през този век и сме далеч пред Премиър лийг. В добро положение сме, но и продължаваме да имаме някои недостатъци. Трябва да се справим с тях, за да печелим още повече и да бъдем конкурентноспособни. Има проблем с билетите. Имаме дефицит от около 600 милиона евро всеки сезон в сравнение с Премиър лийг и Бундеслигата. Най-голяма е разликата е във ВИП ложите и специалните оферти. Стадионите в Испания имат само около 4,3$ ВИП ложи, в Бундеслигата са около 9%, а в Англия 11,5%. Трябва да коригираме това, което е и една от причините за парите от CVC.

В нашия сектор винаги се търси вратичка за заобикаляне на правилата, но те са именно за това, за да се спазват. Трябва да бъдем внимателни. Ние сме единственият сектор, в който нито един клуб не е бил ликвидиран. Да дължиш 700 милиона евро на данъчните е малко неудобно, нали? Когато започнахме да централизираме продажбите на телевизионните права въведохме временен регламент за финансов феърплей, който ни позволи да съберем допълнителни 500 милиона евро за една година. Чрез тях започнахме да прилагаме плана за преструктуриране на дълга и едновременно с това да прилагаме програмата за финансовия феърплей. Ако той не съществуваше, тези 500 милиона щях да отидат при играчите за Ферарита, Поршета, лодки, а не за изплащане на публичен дълг,” заяви Тебас.