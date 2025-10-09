Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул и Бетис получиха награди "Спорт Позитив"

Ливърпул и Бетис получиха награди "Спорт Позитив"

  • 9 окт 2025 | 11:43
  • 271
  • 0
Ливърпул и Бетис получиха награди "Спорт Позитив"

Шампионите на Висшата лига Ливърпул и испанският футболен клуб Бетис са сред носителите на наградите "Спорт Позитив", обявени по време на двудневна среща на върха за устойчивост в спорта. Инициативата "Червеният път" на Ливърпул спечели категорията „Трансформация“, докато проектът "Sin Azul No Hay Verde" ("Без синьо няма зелено") на Бетис грабна наградата за най-добра кампания.

Победителите в 12 категории бяха обявени в Лондон по време на двудневната среща на върха "Спорт Позитив" в сътрудничество с Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и с Международния олимпийски комитет.

Повече от 500 лидери в индустрията, представляващи някои от най-големите събития, франчайзи, неправителствени организации и местни обществени инициативи в света, се събраха, за да обсъдят как спортната индустрия може да посрещне нарастващото предизвикателство на изменението на климата и да стане по-устойчива и екологична.

Спортът е все по-засегнат от изменението на климата, като интензивните горещини и бури засегнаха тазгодишното Световно първенство по футбол на клубовете на ФИФА в САЩ и турнирът от Големия Шлем по тенис "Уимбълдън", което преживява най-горещия си откриващ ден досега.

Традиционните алпийски ски курорти също са застрашени от затваряне поради затоплящия се климат, а бившият президент на МОК Томас Бах заяви, че едва десет държави може да са способни да приемат Зимни олимпийски игри до 2040 година.

Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), в партньорство с Green Producers Club, разработи калкулатор на CO2, предназначен да помогне на заинтересованите страни в зимните спортове да измерват, управляват и намаляват емисиите на парникови газове, като си спечели наградата в категорията "Вдъхновени иновации" на тазгодишното издание на "Спорт Позитив".

Стратегията на Ливърпул за околната среда, социалните въпроси и управлението (ESG) "Червеният път" беше стартирана през 2021-ва и помогна на клуба да увеличи рециклирането в деня на мача от 20% на 90%, като същевременно намали въглеродните си емисии с 15%.

Кампанията на Бетис "Sin Azul No Hay Verde", част от инициативата на клуба от Ла Лига "Forever Green", повиши осведомеността за инвазивните азиатски водорасли по крайбрежието на Андалусия - пряка последица от изменението на климата. Кампанията се фокусира върху пускането на футболна фланелка в специално издание, включващо текстилни влакна от водораслите.

"Чрез интегриране на устойчивостта в сферата на мърчандайзинга, идентичността на марката и ангажираността на общността, Бетис демонстрира как спортът може да насърчава екологичната отговорност", се казва на уебсайта "Спорт Позитив". 

