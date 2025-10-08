Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Стивън Джерард: Никога не бих постъпил като Трент

Стивън Джерард: Никога не бих постъпил като Трент

  • 8 окт 2025 | 02:08
  • 570
  • 0
Стивън Джерард: Никога не бих постъпил като Трент

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментира решението на Трент Александър-Арнолд да премине в Реал Мадрид.

„Аз не бих постъпил така. Мисля, че той пое огромен риск. Трент е изумителен футболист, много талантлив, един от най-добрите подавачи, които съм виждал. В една категория е с Бекъм и Скоулс, без съмнение“, заяви Джерард в подкаста ан Рио Фърдинанд.

„Но той рискува, напускайки Ливърпул в най-добрите си години, когато му предлагаха нов договор. Надявам се всичко при него да е наред, защото обичам това момче“, продължи бившият английски национал.

„Мога да разбера защо е взел такова решение. Там играе най-добрият му приятел Джуд Белингам. Може би е искал да отправи предизвикателство към себе си. Той спечели всичко с Ливърпул. И тази част я разбирам много добре", сподели Джерард.

„Но ако погледнем на това от позицията на фен на Ливърпул – какво правиш? Ти беше в един от най-добрите отбори в Европа, печелеше трофеи, за които аз все още мечтая. Вдигна купи в Европа. Ти си един от ключовите играчи. Феновете те обожават. Какво правиш? Но това го казвам от позицията на фен“, завърши бившият капитан на мърсисайдци.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

  • 7 окт 2025 | 21:21
  • 2608
  • 2
Челси се интересува от бразилски национал

Челси се интересува от бразилски национал

  • 7 окт 2025 | 21:11
  • 1489
  • 0
Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

  • 7 окт 2025 | 20:19
  • 1118
  • 1
Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

  • 7 окт 2025 | 20:01
  • 893
  • 1
Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

  • 7 окт 2025 | 19:27
  • 3045
  • 3
Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

  • 7 окт 2025 | 18:57
  • 12042
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 21395
  • 79
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:28
  • 1159
  • 0
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 11308
  • 17
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 54304
  • 49
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 8971
  • 15
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 14705
  • 6