Стивън Джерард: Никога не бих постъпил като Трент

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментира решението на Трент Александър-Арнолд да премине в Реал Мадрид.

„Аз не бих постъпил така. Мисля, че той пое огромен риск. Трент е изумителен футболист, много талантлив, един от най-добрите подавачи, които съм виждал. В една категория е с Бекъм и Скоулс, без съмнение“, заяви Джерард в подкаста ан Рио Фърдинанд.

„Но той рискува, напускайки Ливърпул в най-добрите си години, когато му предлагаха нов договор. Надявам се всичко при него да е наред, защото обичам това момче“, продължи бившият английски национал.

Steven Gerrard on Trent 🗣️ “When Barcelona and Real Madrid come it’s going to turn your head”



CC: @rioferdy5 pic.twitter.com/gWalDnMeuY — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) October 7, 2025

„Мога да разбера защо е взел такова решение. Там играе най-добрият му приятел Джуд Белингам. Може би е искал да отправи предизвикателство към себе си. Той спечели всичко с Ливърпул. И тази част я разбирам много добре", сподели Джерард.

„Но ако погледнем на това от позицията на фен на Ливърпул – какво правиш? Ти беше в един от най-добрите отбори в Европа, печелеше трофеи, за които аз все още мечтая. Вдигна купи в Европа. Ти си един от ключовите играчи. Феновете те обожават. Какво правиш? Но това го казвам от позицията на фен“, завърши бившият капитан на мърсисайдци.