Дербито между ЦСКА и Лудогорец остана без победител, отменен гол за разградчани и червен картон за домакините – на живо с анализа на Кирил Динчев след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Пълен обрат и драматичен финал с пропусната дузпа изпратиха Бетис на четвъртото място в Ла Лига

Пълен обрат и драматичен финал с пропусната дузпа изпратиха Бетис на четвъртото място в Ла Лига

  • 5 окт 2025 | 21:36
  • 1154
  • 0

Бетис постигна успех с 2:1 в гостуването си на Еспаньол в мач от осмия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха през първата част с гол на Пол Лозано (15’), но “зелено-белите” осъществиха пълен обрат с попадения на Кучо Ернандес (55’) и Ез Абде (63’). Двата тима изиграха една доста по-постна първа част, но след почивката двата тима създадоха много повече емоции за феновете.

Каталунците излязоха напред в резултата след четвърт час, когато лошо изчистена топка след корнер попадна в Лозано на границата на наказателното поле, а той с красив прехвърлящ удар откри резултата. Няколко минути след това от Бетис имаха претенции за дузпа, но те не бяха уважени от рефера.

Двата отбора започнаха на по-високи обороти и още в първите десетина минути създадоха няколко добри положения. Кучо Ернандес изравни за тима от Севиля след хубаво центриране от левия фланг. Пълният обрат бе осъществен след малко повече от час игра, когато играчите на Пелегрини направиха добра атака на скорост, а Абде получи между няколко футболисти и с плътен удар осъществи пълния обрат за “вердибланкос”. Голямата драма в срещата дойде дълбоко в добавеното време, когато сблъсък между двама играчи на Еспаньол и бранител на Бетис, което след дълги дискусии и преглед на ситуация с ВАР бе отсъдено като дузпа. Въпреки това изключително спорно отсъждане вратарят на севилци Пау Лопес спаси изстрела на Хави Боладо и в крайна сметка запази трите точки за гостите.

С този втори пореден успех Бетис заема четвъртото място в класирането, а Еспаньол е девети. за каталунците това бе и първа загуба като домакин през този сезон.

Снимки: Gettyimages

