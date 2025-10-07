Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Треньорът на Виляреал коментира преместването на мача с Барселона в САЩ

  • 7 окт 2025 | 17:48
  • 490
  • 4

Наставникът на Виляреал Марселино призна, че неговият отбор ще се съобрази с очакваното решение на Ла Лига да премести домакинството на тима срещу Барселона от 17-ия кръг на испанския елит в Маями, САЩ. Възможността да се стигне до този ход се увеличи вчера, след като УЕФА официално призна, че не може да наложи забрана срещу това.

“Ако ни кажат, че трябва да играем там, ще го направим. Ако компетентните органи ни заявят, че мачът трябва да се проведе там, ние ще посрещнем това ново преживяване срещу един голям отбор, като се надяваме да спечелим. Не знам дали фактът, че ще играем в Маями, ще промени нещо. Докато не мине мачът, не мога да говоря, защото това е нещо ново за всички нас. Футболът е еднакъв навсякъде, така ни се е паднало да играем в този кръг. Ще бъде дълго пътуване и ще се адаптираме към това, което ще ни каже футболната лига”, коментира по време на откриването на треньорски курс Марселино, който обсъди и представянето на Виляреал през сезона.

“В момента сме доста добре. Натрупахме много точки в една сложна програма с трудни гостувания като Виго, “Метрополитано”, “Бернабеу” и “Писхуан”. В тези осем мача не ни беше лесно, като представянето на тима ни удовлетворява, както и реакцията след двубоите в Шампионската лига”, добави той.

Снимки: Gettyimages

