УЕФА твърдо се противопоставиха на мачове от местните лиги, които да се играят в чужбина

От УЕФА официално оповестиха противопоставянето си на възможността мачове от местните лиги да бъдат играни зад граница в чужди държави. След заседанието на Изпълнителния комитет през миналия месец, когато този въпрос за пръв път бе поставен за обсъждане, от европейската футболна централа проведоха допълнителни дискусии с различни страни, за да бъдат направени допълнителни анализи. Причина за започването на подобни разговори бяха подадените от италианската и испанската федерации с подобни искания.

Проведените допълнителни разговори потвърдиха масовата липса на подкрепа, която вече бе изразена и от фенове, представители на други местни първенства, клубове, играчи и европейските институции. От УЕФА все пак са взели решение да одобрят настоящите две искания, но се ангажират за бъдещи промени в регулаторната рамка на ФИФА, която в момента е в процес на обновление, за да бъдат предотвратени подобни възможности в бъдеще.

“Мачовете от местните първенства трябва да се играят на собствена земя, всичко друго би лишило местните лоялни фенове, които посещават двубоите, и потенциално би било предпоставка за изкривяване на конкуренцията. Проведените консултации потвърдиха мащаба на нашите опасения. Бих искал да благодаря на всички 55 от националните асоциации за тяхното конструктивно и отговорно поведение към този чувствителен въпрос. Макар че е жалко, че тези два двубоя ще бъдат проведени по този начин, това решение е изключение и не трябва да се разглежда като създаване на прецедент. Нашият ангажимент е ясен: да защитим целостта на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава закотвен на своята домашна сцена,” заяви Александър Чеферин по повод ситуацията.