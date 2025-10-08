Минарди: Ферари вече е №4 във Формула 1

Бившият собственик на отбор във Формула 1 Джанкарло Минарди е на мнение, че Ферари вече е четвъртият по сила тим в световния шампионат, като италианецът коментира след Гран При на Сингапур.

“Въпреки жегата и високото ниво на влажност, Мерцедес успя да постигне разлика веднага още от квалификацията - обясни Минарди. - С това състезание Мерцедес се укрепи на второто място при конструкторите, а във Ферари трябва постоянно да гледат през рамо, тъй като Ред Бул ги настига. В момента Ферари е четвъртият по сила отбор във Формула 1.

Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?

“Според мен, стратегическото решение на Ферари да използва меките сликове, за да догонят Антонели в Сингапур беше правилно. Проблемите със спирачките провалиха работата на Хамилтън, но така или иначе на финала Скудерията нямаше да има пилот, който да е по-напред от петото място.

“Честно казано, очаквах нещо по-специално от пилотите на Макларън, но след като се качи на подиума Норис взе с още 6 точки повече от Пиастри, като полага сериозни усилия да държи жива битката за световната титла.”

Макларън привлича легендарен кадър на Ферари

Също така, Минарди е на мнение, че Макс Верстапен няма шанс в битката за световната титла и няма как да спечели пета поредна титла.

“Не мисля, че Верстапен може да бъде включен в битката за титлата, но както обикновено той накара другите да се потрудят сериозно, за да успеят срещу него. Сега, когато той отново може да разчита на колата си, ще е много интересно. Но с подкрепата на Цунода, Верстапен и Ред Бул могат да си осигурят третото място при конструкторите за сметка на Ферари.”

Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages