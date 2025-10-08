Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?

През сезон 2025 във Формула 1 Джордж Ръсел е сред най-бързите пилоти, вече има две победи, бори се в челото и все още няма договор за следващата година. Забавянето на новия контракт не е новина, въпреки че Ръсел и шефът му Тото Волф редовно обясняват, че едва ли не преподписването на договора е формалност.

Ръсел вече даде да се разбере, че финансовите условия по новия договор не са решаващи за сключването му или не, но пък се появи информация, че Джордж иска намаляване на дните, в които е ангажиран с рекламни и маркетингови събития на Мерцедес. Това е разбираемо, но пък в Мерцедес искат точно това от голямата си звезда.

Другата причина, която може би е най-важната, е срокът на новия договор на Ръсел. По-рано тази година се чу, че Мерцедес му предлага контракт само за един сезон, а по това време догодина двете страни трябва да преговарят отново. Разбира се, зад тази нерешителност на Волф се крие вече звучащата тривиално възможност Макс Верстапен да напусне Ред Бул, за да отиде в Мерцедес.

Факт е, че световният шампион гарантира, че ще остане в Ред Бул до края на 2026, въпреки че има договор до края на 2028 и едва ли някой в момента може да каже къде ще кара Макс през 2027.

2026 е първият сезон, в който ще действат новите технически правила във Формула 1 и може да се окаже решаващ за това дали доста от пилотите ще решат да продължат с настоящия си отбор - Макс Верстапен и Ред Бул са отличен пример за това, а от тази седмица в тази група влизат Шарл Леклер и Ферари.

Тото Волф вече заяви, че няма проблем да събере в един тим Ръсел и Верстапен, но явно не иска да предложи по-дългосрочен договор на британеца, а в същото време бъдещето на Андреа Кими Антонели изглежда повече от сигурно, но и това може да се промени в хода на 2026.

