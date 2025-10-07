Популярни
Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

  • 7 окт 2025 | 21:46
  • 596
  • 2

В рамките на два дни на два пъти изтича информация от обкръжението на Шарл Леклер, че звездата на Ферари може да напусне Скудерията, като това трябва да се реши в рамките на следващите най-много 12 месеца.

Неофициално мениджърът на Шарл Никола Тод е заявил, че решенията за развитието на кариерата на пилота оттук нататък трябва да се взимат „с главата, а не със сърцето“, тъй като започващият през 2026 година цикъл с нови технически правила не трябва да се пропуска.

С други думи, ако догодина Ферари отново е в ролята на догонващ и няма шанс да се бори за титлата, то Леклер ще си търси друг отбор за 2027. Което обещава доста интересни вълнения на пазара на пилоти през 2026.

Самият Шарл първо заяви в Азербайджан, че обича Ферари, че вярва в проекта и няма намерение да напуска, но след състезанието критикува остро представянето на SF-25, което е успяло да ядоса инженерите на тима.

Преди Сингапур се появи информация за необичайна активност на Никола Тод, но тогава спекулациите бяха отхвърлени с обяснението, че става въпрос за търсене на нови възможности за Мартиниус Стеншорн – клиент на Тод и пилот от програмата на Макларън. На „Монца“ Тод е имал няколко срещи с шефове на отбори, като най-важната е била с Андреа Стела от Макларън.

Снимки: Gettyimages

