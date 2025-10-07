Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

В рамките на два дни на два пъти изтича информация от обкръжението на Шарл Леклер, че звездата на Ферари може да напусне Скудерията, като това трябва да се реши в рамките на следващите най-много 12 месеца.

Неофициално мениджърът на Шарл Никола Тод е заявил, че решенията за развитието на кариерата на пилота оттук нататък трябва да се взимат „с главата, а не със сърцето“, тъй като започващият през 2026 година цикъл с нови технически правила не трябва да се пропуска.

📆 On this day in 2017 @Charles_Leclerc became the first #F2 champion at Jerez after claiming victory in the Feature Race 🏆#RoadToF1 pic.twitter.com/URuElNYjQi — Formula 2 (@Formula2) October 7, 2025

Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

С други думи, ако догодина Ферари отново е в ролята на догонващ и няма шанс да се бори за титлата, то Леклер ще си търси друг отбор за 2027. Което обещава доста интересни вълнения на пазара на пилоти през 2026.

Самият Шарл първо заяви в Азербайджан, че обича Ферари, че вярва в проекта и няма намерение да напуска, но след състезанието критикува остро представянето на SF-25, което е успяло да ядоса инженерите на тима.

Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

Преди Сингапур се появи информация за необичайна активност на Никола Тод, но тогава спекулациите бяха отхвърлени с обяснението, че става въпрос за търсене на нови възможности за Мартиниус Стеншорн – клиент на Тод и пилот от програмата на Макларън. На „Монца“ Тод е имал няколко срещи с шефове на отбори, като най-важната е била с Андреа Стела от Макларън.

Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages