Мир във Ферари след споровете от Баку

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри, че той и съотборникът му във Ферари Шарл Леклер са провели разговор и са се помирили след споровете от края на Гран При на Азербайджан преди две седмици.

В Баку Хамилтън игорнира отборна заповеде в края на състезанието и не пропусна Леклер, който по-рано беше освободил пътя пред своя съотборник, който беше с по-меки и по-свежи гуми. След състезанието двамата влязоха в пререкания през медиите, но преди началото на уикенда в Сингапур Хамилтън каза, че двамата са провели разговор и са изчистили недоразумението помежду си.

„Говорих с Шарл, всичко е наред – заяви седемкратният шампион. – Шарл е страхотен, ние поработихме върху нашата комуникация, за да сме сигурни, че това няма да се повтаря. Това няма да се случи отново.



„В Баку ние поехме в грешна посока с крилото, но това беше отборно решение, което ние взехме заедно. Взехме това решение заедно, но после не изпълнихме квалификацията правилно. Знаехме, че средно твърдите гуми са с три десети по-бързи, но не ги използвахме. Това е още едно нещо, по което ние можем да работим, за да сме сигурни, че няма да се повтаря“, добави още британеца, говорейки за трудностите, които го спънаха в Азербайджан след силните петъчни тренировки.

