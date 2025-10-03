Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мир във Ферари след споровете от Баку

Мир във Ферари след споровете от Баку

  • 3 окт 2025 | 10:13
  • 1045
  • 1

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри, че той и съотборникът му във Ферари Шарл Леклер са провели разговор и са се помирили след споровете от края на Гран При на Азербайджан преди две седмици.

Вилньов: Заповедите от бокса във Ферари в Баку бяха ненужни
Вилньов: Заповедите от бокса във Ферари в Баку бяха ненужни

В Баку Хамилтън игорнира отборна заповеде в края на състезанието и не пропусна Леклер, който по-рано беше освободил пътя пред своя съотборник, който беше с по-меки и по-свежи гуми. След състезанието двамата влязоха в пререкания през медиите, но преди началото на уикенда в Сингапур Хамилтън каза, че двамата са провели разговор и са изчистили недоразумението помежду си.

„Говорих с Шарл, всичко е наред – заяви седемкратният шампион. – Шарл е страхотен, ние поработихме върху нашата комуникация, за да сме сигурни, че това няма да се повтаря. Това няма да се случи отново.

„В Баку ние поехме в грешна посока с крилото, но това беше отборно решение, което ние взехме заедно. Взехме това решение заедно, но после не изпълнихме квалификацията правилно. Знаехме, че средно твърдите гуми са с три десети по-бързи, но не ги използвахме. Това е още едно нещо, по което ние можем да работим, за да сме сигурни, че няма да се повтаря“, добави още британеца, говорейки за трудностите, които го спънаха в Азербайджан след силните петъчни тренировки.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 3 окт 2025 | 09:55
  • 10828
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 3 окт 2025 | 09:54
  • 3282
  • 0
Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

  • 3 окт 2025 | 08:32
  • 387
  • 0
Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

  • 3 окт 2025 | 06:45
  • 2849
  • 0
Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

  • 2 окт 2025 | 20:18
  • 1065
  • 0
Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

  • 2 окт 2025 | 19:31
  • 2802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12433
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5748
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1392
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1736
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4329
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29762
  • 8