Хамилтън иска промяна във Ферари след днешната квалификация

Люис Хамилтън иска промяна в стратегията на Ферари за квалификациите, тъй като според него, заради нея Скудерията губи позиции в битките за място на старта.

Хамилтън се класира шести днес в квалификацията за Гран При на Сингапур, като изпревари съотборника си Шарл Леклер, но остана зад двамата пилоти на Макларън, Мерцедес и Макс Верстапен.

Недоволството на Хамилтън е свързано с това, че тъй като боксът на Ферари е в далечния край на питовете спрямо изхода към пистата, когато той излиза заедно с другите пилоти трябва да спира на алеята и да чака всички пред него да тръгнат. Това означава, че гумите на колата му изстиват и загряването им след това е по-трудно.

„Колата ни вървеше добре от началото на уикенда, но разултатите от квалификацията са разочароващи – обясни Хамилтън. – В Q2 често бяхме последни на опашката за излизане на пистата, чакахме и температурата на гумите спадаше.

„Всеки път, когато стане това, ние изоставаме все повече и повече. Това се случва всеки уикенд и ние редовно губим температурата на гумите, разликата е голяма – 6-7 градуса и след това е трудно отново да загрея сликовете. Тези, които се класираха в челото излязоха от боксовете без изобщо да спират и ние определено трябва да подобрим представянето си в това отношение.“

