Макларън привлича легендарен кадър на Ферари

Лично шефът на Макларън Андреа Стела стои в основата на привличането в тима на бившия шеф на пресслужбата на Ферари от края на миналия век и началото на този Лука Колаяни. Легендарният италианец става директор комуникации в Макларън, като ще заеме поста от състезанието в Остин, като ще смени Софи Ог.
Колаяни работи в Скудерията от 1992 до 2014, след това мина през Маруся, ФИА и Либърти Медия след влизането на американците във Формула 1. След това Лука се премести във Формула Е, по-късно в италианската тенис федерация, а от 2023 работи за Пирели.
Колаяни беше изключително влиятелен във Формула 1 по време на доминацията на Ферари с Михаел Шумахер и Жан Тод, като по това време в Италия медиите твърдяха, че Лука е може би единственият в Маранело, който може да взима важни решения без да се консултира с Тод.
Софи Ог наследи Стив Аткинсън през февруари, но напусна Макларън след състезанието в Азербайджан по лични причини, включително и заради това, че живее далеч от базата на тима в Уокинг.
Снимки: Gettyimages