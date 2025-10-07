Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

Влошаването на представянето на Ферари в състезанията във Формула 1 след лятната пауза е довело до повишаване на напрежението в тима и все по-сериозни разногласия.

Според вестник Corriere dello Sport в Сингапур е имало сериозна разправия между шефа на тима Фредерик Вальор и главния състезателен инженер Матео Тонинали, като темата е била представянето на двамата пилоти и резултатите на “Марина Бей”.

Сред инженерите расте недоволството от Шарл Леклер, който публично критикува тима и представянето в Сингапур. Шарл не спести критиките си и в съобщението за пресата на Ферари, като той обясни, че Мерцедес и Ред Бул са постигнали успехи, а Скудерията - не.

“В такава ситуация е трудно да останеш оптимист и да мислиш, че ситуацията ще се промени в следващите състезания”, заяви Леклер.

Според вестника, в обкръжението на Леклер вече се търсят варианти той да продължи кариерата си извън Ферари през 2027 година, ако догодина Ферари не успее да постигне успехи с влизането в сила на новите технически правила.

Снимки: Gettyimages