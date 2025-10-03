Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че няма правила или ограничения, когато става въпрос за ротация на състава и никой не трябва да се чувства гарантирано титулярно място.

Сезонът на тима започна с две загуби в първите три мача от първенството, което остави Интер да наваксва в класирането в Серия А, но две поредни победи ги върнаха в по-предни позиции. Отборът имаше успешен старт в кампанията си в Шампионската лига с две победи от две мача, а мениджърът беше попитан за склонността да сменя титулярния си състав, като вратарите също споделят мачовете от първенството.

"За мен "обичайното" не съществува. Нямам суеверия, правя това, което смятам за правилно, когато става въпрос за ротация на играчи", каза Киву на пресконференция преди мача в събота с Кремонезе.

"За мен във футбола няма правила, няма ограничения. Не се страхувам, това, което не знаем, е безгранично и няма фиксирани правила. Това, което съществува, са възможностите, които футболистите заслужават да имат, въз основа на моите инстинкти. Няма правило, че единият вратар играе само в първенството, а другият за купите. Това, което не искам, е егоизъм в отбора", добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Един от футболистите, който е титуляр и седемте мача досега, е нападателят Маркюс Тюрам, но французинът получи контузия на бедрото по време на победата на Интер с 3:0 над Славия Прага в средата на седмицата. Киву трябва да му избере заместник, който да партнира на Лаутаро Мартинес срещу Кремонезе, но мениджърът на Интер не издава нищо, дори на собствените си играчи.

"Имам идея и ще видим кой ще застане редом с Лаутаро. Не мога да я разкрия сега. Нямам какво да крия, но всички трябва да се чувстват отговорни", каза Киву.

"Бих могъл да обявя титулярен състав още сега, но се опитвам да накарам всички да носят отговорност. По време на тренировките разбърквам нещата, за да накарам всички да се чувстват важни. Може би днес някой е ядосан, защото си мисли, че няма да играе утре. Искам да е ядосан, защото никой не би трябвало да се чувства сигурен и всички трябва да са готови. Често им казвам три часа преди мача", добави той.

Интер е пети в класирането с 9 точки, на 3 точки от Милан, Наполи и Рома, докато новакът Кремонезе направи впечатляващ старт и е наравно с отбора на Киву по точки.

