Интер ще бъде без Тюрам за около месец

  • 2 окт 2025 | 18:48
  • 879
  • 0

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам ще отсъства от терените около месец поради контузия в бедрото, съобщават италианските медии.

Френският национал първоначално омаловажи проблема след победата на Интер с 3:0 над Славия (Прага) в Шампионска лига във вторник вечер, но последните прегледи показват, че ще е необходимо по-дълго отсъствие от игра - поне до 25 октомври. Това означава, че Тюрам ще пропусне ключови срещи в Серия "А", включително сблъсъка с Рома на 18 октомври, мача от Шампионската лига с Роял Юнион СЖ на 21 октомври и евентуално гостуването срещу Наполи на 25 октомври.

На този фон, при натоварения график с мачове, старши треньорът на Интер Кристиан Киву ще бъде изправен пред трудната задача да промени атаката на състава. До момента Тюрам отбеляза пет гола и направи две асистенции в седем мача през този сезон.

Снимки: Gettyimages

