Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
По късна доба: Милан и Интер получиха “зелена светлина” за “Сан Сиро”

  • 30 сеп 2025 | 10:00
  • 10713
  • 10

Отборите на Милан и Интер най-после получиха разрешение от градските власти в Милано да купят земята на спортния комплекс “Сан Сиро” и така да задействат плана си за изграждането на нов стадион, съобщават италианските медии.

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

На 12-часово заседание, продължило чак до 3:46 часа тази нощ заради гласуването на над 290 поправки, общинският съвет на Милано е одобрил предложението стадионът “Джузепе Меаца” и прилежащите му земи да бъдат продадени на Милан и Интер срещу близо 200 млн. евро. При решаващия вот се стигна до 24 гласа “за”, 20 гласа “против” и двама въздържали се.

Милан и Интер направиха друга важна крачка по съвместния проект
Милан и Интер направиха друга важна крачка по съвместния проект

Така процедурата по купуването на съоръжението трябва да завърши до 10 ноември, който трябва да бъде сключен дотогава. Строителството на новия стадион най-вероятно ще започне през 2027 година. Целта е той да бъде готов за четири години, за да може съоръжението да бъде домакин на мачове от Евро 2032. Преди седмица двата клуба обявиха, че са наели архитектурните студиа Foster + Partners и MANICA за проектирането на бъдещия ултрамодерен стадион, чийто капацитет ще бъде 71500 места.

Поне първоначално Милан и Интер ще продължат да играят на “Джузепе Меаца”, който ще бъде използван и за концерти и други събития. Емблематичното съоръжение обаче ще бъде съборено между 2031 и 2032 година, за да се направи място за новия стадион. Така ще бъдат разрушени 90% от настоящия “Сан Сиро”, като ще бъдат запазени единствено югоизточният сектор, който включва една от известните кули, както и части от оранжевата трибуна и от тази, която е предназначена за ултрасите от “Курва Суд”.

