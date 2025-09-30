По късна доба: Милан и Интер получиха “зелена светлина” за “Сан Сиро”

Отборите на Милан и Интер най-после получиха разрешение от градските власти в Милано да купят земята на спортния комплекс “Сан Сиро” и така да задействат плана си за изграждането на нов стадион, съобщават италианските медии.

На 12-часово заседание, продължило чак до 3:46 часа тази нощ заради гласуването на над 290 поправки, общинският съвет на Милано е одобрил предложението стадионът “Джузепе Меаца” и прилежащите му земи да бъдат продадени на Милан и Интер срещу близо 200 млн. евро. При решаващия вот се стигна до 24 гласа “за”, 20 гласа “против” и двама въздържали се.

Така процедурата по купуването на съоръжението трябва да завърши до 10 ноември, който трябва да бъде сключен дотогава. Строителството на новия стадион най-вероятно ще започне през 2027 година. Целта е той да бъде готов за четири години, за да може съоръжението да бъде домакин на мачове от Евро 2032. Преди седмица двата клуба обявиха, че са наели архитектурните студиа Foster + Partners и MANICA за проектирането на бъдещия ултрамодерен стадион, чийто капацитет ще бъде 71500 места.

Поне първоначално Милан и Интер ще продължат да играят на “Джузепе Меаца”, който ще бъде използван и за концерти и други събития. Емблематичното съоръжение обаче ще бъде съборено между 2031 и 2032 година, за да се направи място за новия стадион. Така ще бъдат разрушени 90% от настоящия “Сан Сиро”, като ще бъдат запазени единствено югоизточният сектор, който включва една от известните кули, както и части от оранжевата трибуна и от тази, която е предназначена за ултрасите от “Курва Суд”.