
Френски национал от Рома: Щом клуб като Интер ме иска, това е позитивно за мен

  • 1 окт 2025 | 17:14
  • 958
  • 0

Халфът на Рома Ману Коне даде интервю пред “Кориере дела сера”, в което беше попитан колко близо е бил до трансфер в Интер през това лято.

“Щом клуб като Интер проявява интерес, това е позитивно за мен. Говорих с Джан Пиеро Гасперини за това и му казах, че не знаех какво щеше да се случи. Но добавих: “Докато нося тази фланелка, ще се раздавам 100%. Рома беше единственият клуб, който повярва в мен преди година, така че съм длъжен да му се отплатя. Дали е имало обаждания от Ян Зомер и Маркюс Тюрам? Имаше майтапи по темата. Те ми казаха да направя най-добрия избор, но това не зависеше от мен. Бях доста щастлив в Рома, така че не е като да съм искал да си тръгна на всяка цена”, сподели Коне.

Френският национал също така призна, че още през 2021 година е можел да премине от Тулуза в Милан, но вместо това тогава той предпочете да се присъедини към Борусия (Мьонхенгладбах). “Вярно е, че разговарях с Милан. Фредерик Масара ми се обади, но тогава за моето развитие беше редно да отида в Борусия. Тук, в Рома, отново се срещнах с Масара (настоящ клубен директор - б.р.). Затова цикълът така или иначе е затворен, нали?”, добави 24-годишният играч.

Снимки: Gettyimages

