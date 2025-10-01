Френски национал от Рома: Щом клуб като Интер ме иска, това е позитивно за мен

Халфът на Рома Ману Коне даде интервю пред “Кориере дела сера”, в което беше попитан колко близо е бил до трансфер в Интер през това лято.

“Щом клуб като Интер проявява интерес, това е позитивно за мен. Говорих с Джан Пиеро Гасперини за това и му казах, че не знаех какво щеше да се случи. Но добавих: “Докато нося тази фланелка, ще се раздавам 100%. Рома беше единственият клуб, който повярва в мен преди година, така че съм длъжен да му се отплатя. Дали е имало обаждания от Ян Зомер и Маркюс Тюрам? Имаше майтапи по темата. Те ми казаха да направя най-добрия избор, но това не зависеше от мен. Бях доста щастлив в Рома, така че не е като да съм искал да си тръгна на всяка цена”, сподели Коне.

Roma midfielder Manu Koné stressed he was never desperate to leave the Giallorossi for Inter this summer, saying he felt a ‘duty’ to repay the club’s faith in him. pic.twitter.com/k7DCkM7noD — Football Italia (@footballitalia) October 1, 2025

Френският национал също така призна, че още през 2021 година е можел да премине от Тулуза в Милан, но вместо това тогава той предпочете да се присъедини към Борусия (Мьонхенгладбах). “Вярно е, че разговарях с Милан. Фредерик Масара ми се обади, но тогава за моето развитие беше редно да отида в Борусия. Тук, в Рома, отново се срещнах с Масара (настоящ клубен директор - б.р.). Затова цикълът така или иначе е затворен, нали?”, добави 24-годишният играч.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages