Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 915
  • 0
Интер обави добра новина, като приключи финансовата 2024-25 година с нетна печалба от 35,4 милиона евро в сравнение със загуба от 35,7 милиона евро за предходния период. Разширяването в търговските области и увеличените приходи от спонсорства също са допринесли за рекордните резултати. Така за пръв път от 15 години насам "нерадзурите" завършват годината на плюс.

Като част от финансовото си преструктуриране, Интер изплати изцяло съществуващите си облигации и си осигури дългосрочен заем от 350 милиона евро с инвестиционен рейтинг, което намали разходите за капитал.

Собствениците от Oaktree също одобриха инвестиция от 100 милиона евро в инфраструктура, включително модернизация на тренировъчните съоръжения, като същевременно бяха подписани нови глобални партньорства с Fanatics и компанията за електрически превозни средства BYD.

Клубът определи резултатите като „демонстрация на финансова дисциплина“, която позволява на отбора на Кристиан Киву да се подсили на терена, като същевременно гарантира дългосрочна стабилност извън него.

Снимки: Gettyimages

