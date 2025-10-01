Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

Младият нападател на Интер Анже-Йоан Бони изрази своето задоволство от победата с 3:0 над Славия (Прага), която дойде в неговия втори мач в Шампионската лига.

“Три точки, постоянство и радост. Това са трите думи, които обобщават този мач. Щастлив съм, че отново победихме. Продължаваме да работим върху нашата форма и натрупването на минути. Да играеш в подобен турнир е мечта за всяко дете. Още по-специално е на “Сан Сиро” с фланелката на Интер”, заяви пред клубния сайт Бони, който снощи се появи като резерва в 66-ата минута на двубоя.

Снимки: Gettyimages