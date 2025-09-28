Популярни
Астън Вила дочака първата си победа в първенството

  28 сеп 2025 | 18:04
Астън Вила записа първа победа в Премиър лийг за този сезон, след като спечели с 3:1 домакинството си на Фулъм. Успехът дойде едва в шестия кръг, но бе постигнат срещу отлично представящите се лондончани. Мачът на “Вила Парк” бе решен в началото на второто полувреме, когато тимът на Унай Емери отбеляза два гола в рамките на две минути.

Срещата започна неприятно за Вила, тъй като гостите поведоха още в третата минута. След ъглов удар Раул Хименес отправи хубав удар с глава и откри резултата. Мексиканският нападател обаче трябваше да напусне терена в 11-ата минута, след като получи контузия. След добрия старт на Фулъм домакините подобриха играта си и Джон Макгин пропусна отлична възможност да изравни.

Бирмингамци стигнаха до изравняване в 37-ата минута. Дълго подаване изведе Оли Уоткинс зад защитата, която пропусна топката. Нападателят прекрасно прехвърли Лено и сложи край на головата си суша. Попадението вдъхнови тима на Емери, който започна да доминира.

Вила нанесе двоен удар в началото на второто полувреме. Капитанът Макгин направи резултата 2:1, а две минути по-късно Емилиано Буендия увеличи аванса на домакините, след като Уоткинс бе изведен отляво и пусна добра топка в наказателното поле. След тези два гола Фулъм така и не се възстанови и не успя да се върне в мача.

Снимки: Imago

