Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Макгин: Болоня е много труден противник

Макгин: Болоня е много труден противник

  • 26 сеп 2025 | 10:00
  • 1090
  • 0

Капитанът на Астън Вила Джон Макгин коментира победата с 1:0 над Болоня в първия кръг на основна фаза от Лига Европа. Шотландецът отбеляза единственото попадение в срещата. През второто полувреме появилият се от пейката Оли Уоткинс пропусна дузпа, но това не се оказа фатално.

„Беше важно да спечелим у дома. Ясно е, че Астън Вила няма добър старт на сезона. Може би можехме да играем малко по-уверено през първото полувреме. Но знаете ли какво? На този етап ще приемем всичко, което ни се изпречи. Болоня е добър отбор - играят човек за човек. Много, много е трудно да се надиграваш срещу тях, но със сигурност имахме своите шансове. Пропуснахме дузпа, която можеше да направи вечерта по-комфортна, а Марко направи страхотно спасяване в края“, заяви Макгин пред сайта на УЕФА.

Във втория кръг на Лига Европа Астън Вила ще играе срещу Фейенорд, докато Болоня ще се изправи срещу Фрайбург. И двата мача ще се проведат на 2 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1405
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1821
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1260
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1869
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1643
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1306
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15903
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130740
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59817
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4335
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1818
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2207
  • 3