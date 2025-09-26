Популярни
Емери: Трябва да покажем постоянство

Наставникът на Астън Вила Унай Емери призова отбора си да надгради след първата си победа за сезона, постигната с 1:0 над Болоня в Лига Европа, и да покаже постоянство. Вила отбеляза първия си гол у дома за сезона в 12-ата минута, когато Джон Макгин стреля в долния десен ъгъл от границата на наказателното поле.

„У дома винаги съм се чувствал силен и уверен, откакто пристигнах преди три години. Създаваме и изграждаме страхотна атмосфера, изпълнена с енергия, заедно с играчите и феновете, и днес отново го усетих. Болоня игра добре, затрудниха ни много, но ние се адаптирахме и се опитахме да доминираме. Мисля, че заслужавахме победата", започна Емери.

"Днес спечелихме и е важно да се опитаме да запазим постоянството и в неделя. Мачът и съперникът ще са различни, но има много тактически неща, които трябва да продължим да изграждаме. Тази победа ще ни помогне да продължим да работим и да бъдем позитивни, но всеки следващ мач е предизвикателство, за което трябва да се борим и да се подготвим по най-добрия възможен начин, като бъдем взискателни към играчите. Тази година съм развълнуван, позитивен и мотивиран за Лига Европа, но знам колко е трудно да я спечелиш“, допълни специалистът.

Оли Уоткинс влезе от резервната скамейка в 58-ата минута и изглеждаше активен, но головата му суша се удължи на седем мача след пропуска от бялата точка. Емери обаче е уверен, че нападателят ще си върне формата.

„Днес той работи така, сякаш е уверен, и това е първата стъпка към възвръщането на увереността. След това имаше дузпа, а създаде и други положения, но най-важното е да си върне увереността и да изпълнява задачите си, както го направи днес. Днес беше първата стъпка и той се справи фантастично“, допълни испанецът

