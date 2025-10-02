Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще играят ли ЦСКА и Лудогорец на добър терен? Шампионатната среща от 11-ия кръг на efbet Лига между “червени” и “зелени” е предвидена за 5 октомври, неделя, от 20:15 часа на Националния стадион “Васил Левски”.

Ден по-рано (4 октомври) на същото съоръжение ще се проведе двубой по ръгби между България и Турция (мъже). Той ще стартира в 15:00 часа.

Днес и особено утре пък синоптиците очакват да вали дъжд над София, което допълнително усложнява нещата.

От Национална спортна база заявиха пред Sportal.bg, че са подготвени да се справят с натоварения график и увериха, че теренът ще е в отлично състояние за ЦСКА - Лудогорец, но предстои да видим дали това ще е така.

Припомняме, че преди четири дни на “Васил Левски” се проведе концерт на Роби Уилямс. Шест дни след сблъсъка между ЦСКА и Лудогорец пък на съоръжението ще се играе още един важен мач - световната квалификация между България и Турция.