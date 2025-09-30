Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

Официалната пресконференция на Лудогорец преди двубоя от втория кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Бетис ще се проведе утре (1 октомври) от 16:00 ч. в залата зад Централната трибуна на „Хювефарма Арена“. В брифинга ще вземат участие старши треньорът Руи Мота и крайният бранител Сон.

Лудогорец е близо до нов договор с Текпетей

Час и половина по-късно – в 17:30 ч., Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на клубната база. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.

Пресконференцията и официалната тренировка на Бетис ще се състоят в Испания, като в Разград утре отборът от Севиля няма да има активности.

Мачът между Лудогорец и Бетис е в четвъртък (2 октомври) от 19:45 ч. на "Хювефарма Арена".