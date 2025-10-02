Популярни
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8609
  • 3
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Отборът на ЦСКА проведе поредната си тренировка преди предстоящото дерби с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Васил Левски" е в неделя (5 октомври) от 20:15 часа.

Добрата новина за Христо Янев е, че в днешното занимание, наравно със своите съотборници, се включиха Лумбард Делова и Иван Турицов, което е ясен знак, че те ще бъдат на разположение за сблъсъка с "орлите". Първият получи разтежение преди гостуването на Ботев (Враца), а след това пропусна и мача с Локомотив (София) през изминалия уикенд.

Турицов също вече е напълно възстановен, за разлика от Улаус Скаршем, който по всяка верояност ще остане извън групата на "червените".

