Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Отборът на ЦСКА проведе поредната си тренировка преди предстоящото дерби с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Васил Левски" е в неделя (5 октомври) от 20:15 часа.

Добрата новина за Христо Янев е, че в днешното занимание, наравно със своите съотборници, се включиха Лумбард Делова и Иван Турицов, което е ясен знак, че те ще бъдат на разположение за сблъсъка с "орлите". Първият получи разтежение преди гостуването на Ботев (Враца), а след това пропусна и мача с Локомотив (София) през изминалия уикенд.

Турицов също вече е напълно възстановен, за разлика от Улаус Скаршем, който по всяка верояност ще остане извън групата на "червените".