Пелегрини за двубоя с Лудогорец: Очаквам труден мач срещу много силен отбор

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  • 1 окт 2025 | 16:22
  • 892
  • 0
Старши треньорът на Бетис Мануел Пелегрини заяви, че отборът му не може да си позволи да подцени Лудогорец и ще изисква максимална отдаденост от футболистите си още от първата минута.

"Мачовете в Лига Европа винаги са трудни. Лудогорец разполага с доста бразилци, които са креативни футболисти и знаят как да владеят топката. Мачът няма да е лесен. Те са най-добрият отбор в тяхното първенство. Освен това вече записаха победа в Лига Европа над Малмьо. Трябва да бъдем внимателни", каза чилиецът.

"Най-важното нещо в Европа е да успееш да се класираш за следващия етап максимално рано. За тази цел ни трябват точки", добави наставникът на "зелено-белите".

"Преди три години играхме с Лудогорец и двата ни мача тогава бяха много трудни. Спечелихме два пъти тогава, но сега мачът започва отначало. Трябва да стартираме силно и да играем така до края, ако искаме да добавим три точки към актива ни. Очаквам труден мач срещу много силен отбор", завърши Пелегрини.

