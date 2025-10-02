Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер

Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер

  • 2 окт 2025 | 12:09
  • 717
  • 0
Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер

Емблематичният английски съдия Марк Клатенбърг разкара интересна история с участието на Лудогорец. Случката е от 2016 година, когато "орлите" посрещат Виктория (Пилзен) в плейофен мач за влизане в Шампионската лига.

В двубоя с чехите на българска земя (2:0), ръководен от Клатенбърг, капитан на Лудогорец е Светослав Дяков. Головете бележат Козмин Моци от дузпа и Върджил Мисиджан.

По думите на английския съдия, Дяков на три пъти го е молил за тениска, а самият той е имал само една. Когато е започнал мачът, "капитанът на Лудогорец", както го нарича Клатенбърг, го е впечатлил с добър английски, но го е "тероризирал" и му е напомнял непрестанно за тениската, която трябва да му даде след мача.

Самият Клатенбърг разказа, че и тогава му е било изключително смешно, но и неловко заради нестандартната ситуация.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 623
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 915
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 822
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1594
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1714
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4164
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6618
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8483
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6391
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8731
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7041
  • 0