Капитан на Лудогорец поискал тениската на бивш английски топ рефер

Емблематичният английски съдия Марк Клатенбърг разкара интересна история с участието на Лудогорец. Случката е от 2016 година, когато "орлите" посрещат Виктория (Пилзен) в плейофен мач за влизане в Шампионската лига.

В двубоя с чехите на българска земя (2:0), ръководен от Клатенбърг, капитан на Лудогорец е Светослав Дяков. Головете бележат Козмин Моци от дузпа и Върджил Мисиджан.

По думите на английския съдия, Дяков на три пъти го е молил за тениска, а самият той е имал само една. Когато е започнал мачът, "капитанът на Лудогорец", както го нарича Клатенбърг, го е впечатлил с добър английски, но го е "тероризирал" и му е напомнял непрестанно за тениската, която трябва да му даде след мача.

Самият Клатенбърг разказа, че и тогава му е било изключително смешно, но и неловко заради нестандартната ситуация.

Снимки: Gettyimages