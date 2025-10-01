Популярни
  ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

  1 окт 2025 | 13:31
  • 1681
  • 1
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Ръководството на ЦСКА пусна в продажба билетите за сблъсъка с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига.

45 години от велик мач на ЦСКА, отекнал в историята
"Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Лудогорец от 11-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 5 октомври (неделя) от 20:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн и на касите на стадион "Васил Левски" на улица "Гурко" на 4 октомври (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 5 октомври (работно време 11:00 ч. - до края на първото полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред стадион "Българска армия", считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред стадион "Българска армия", както и онлайн.

В деня на мача (5 октомври) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 11:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя).

Призоваваме "червените" фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и 2 часа преди началото на двубоя от касата на Националния стадион "Васил Левски" на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция "Стадион Васил Левски").

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:00 часа.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 4 октомври (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 1 на Сектор А в 19:15 часа", написаха от ЦСКА в своя официален сайт.

