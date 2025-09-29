ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец

Отборът на ЦСКА ще стартира утре (30 септември) подготовка за предстоящото дерби с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига. В дните до мача футболистите на Христо Янев ще тренират едноразово, като в четвъртък (2 октомври) от 11:00 ч. заниманието в Панчарево ще е открито за представители на медиите в първите 15 минути.

ЦСКА приема Лудогорец на 5 октомври (неделя) от 20:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски".