Бодуров коментира работата на Янев и заяви: Очаквам ЦСКА да покаже добро лице срещу Лудогорец

Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров коментира ситуацията в “червените”. Той очаква тимът да покаже по-добро лице срещу Лудогорец и дори може да спечели. Бодуров коментира и работата, която очаква от новия старши треньор Христо Янев. Припомняме, че между двамата настъпи разрив, когато бяха заедно в Пирин - Янев като треньор, а Бодуров като играч.

„Ситуацията в ЦСКА е тежка и това е ясно на всички. Сега на „червените“ им предстои важен двубой срещу Лудогорец. В интерес на истината, очаквам да покажат едно далеч по-добро лице срещу шампионите. Хубавата новина за ЦСКА към момента е, че и разградчани не са в оптимално състояние. Не показват нивото от предни години и ЦСКА, с помощта на феновете, има реален шанс да спечели и да обърне малко настроението на привържениците си.

Наистина очакванията на феновете са много занижени вече заради продукцията, която демонстрират футболистите. Дано зарадват малко хората. Мъка е за всеки да гледа. Хората наистина страдат, когато отборът не печели. Има финанси в ЦСКА, но спортно-техническото състояние не е добро. Нещата трябва да се подобрят. За мен там има много грешни назначения. Като цяло са доста по-дълбоки проблемите, а това се отразява и на терена. Бойко Величков беше назначен за спортен директор. Трябва да му се даде шанс и да се вземат футболисти. Ако видим, че нещата не се получават – ще е редно да бъде заменен. Но трябва да му се даде шанс. Той не е взел нито един играч, за да оценяваме работата му. След като го направи – може да поставяме оценки. Ако се справя добре, нека да продължи да бъде директор в тима, но ако не покаже…. да бъде освободен. И така, докато не се намери правилният човек. Така си мисля.

Рано или късно ЦСКА ще се върне там, където му е мястото. Понякога не се получават нещата, дори да си един отличен специалист. Понякога липсва нещо друго. Наистина има психологически проблем в ЦСКА. Това е нормално, когато няма резултати“, заяви Бодуров пред „Мач Телеграф“.

„Сега всички трябва да покажат дали имат качества за отбор като ЦСКА. Често има футболисти, които не издържат на напрежението и се пречупват. Тези играчи ще излязат много трудно от тази ситуация. Очаква се треньорът сега да ги вдигне. Знам неговите възможности. Според мен тези играчи ще излязат много трудно от тази ситуация. Този треньор практикува един стил на игра, който няма да пасне на ЦСКА. Така си мисля. Първо трябва да ги вдигне психологически. Доколкото знам, в това е силен и вероятно ще му се получи. Но има и един тънък момент – дали играчите ще му повярват. Предстои да видим. Хубавото за него е, че той пое сега ЦСКА и по-зле няма накъде да стане. Това е единственото хубаво в случая. Сега се очаква да се вдигнат нагоре. По-зле не виждам накъде може да отиде отборът.

Трябва да се покажат доста лични качества. Един треньор е 70% от даден отбор. Ако един треньор е силен, то той от посредствени футболисти ще направи силен отбор. Ако не е силен – може от най-добрите да направи посредствен отбор. Това е истината. Сега ще видим какво ще се случи. Този треньор е бил в отбори, които дали ще спечелят, или ще загубят, не е от толкова голямо значение. Ако загубят, последиците не са чак толкова големи, но в ЦСКА не е така! Трябва да се вдигне този отбор. Треньорът трябва да изгради манталитет на победители. Но това може да стане много трудно. ЦСКА е в доста незавидна ситуация, но трябва да излизат от нея и да се вдигат“, заяви Бодуров.