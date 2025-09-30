Лудогорец е близо до нов договор с Текпетей

Бърнард Текпетей е близо до нов договор с Лудогорец, съобщава „Тема Спорт“. Двете страни са на финалната права на преговорите, които се очаква да завършват с продължаване на контракта на ганаеца за още един сезон. Настоящият изтича през юни 2026-а.

От януари играчът ще е свободен да разговаря с всеки клуб и да парафира предварителни споразумения. По този начин той ще може да си тръгне без пари. Поради тази причина, а и заради очаквана бъдеще продажба на играча от Лудогорец са форсирали нещата и първите разговори са започнали още през лятото. Очакванията бяха 28-годишният Текпетей вече да бъде трансфериран в чужбина, но честите контузии му попречиха.

Почти сигурно новият договор ще е и при подобрени условия. Преподписването се очаква да се случи в най-скоро време, а евентуална продажба може да има и през зимата, ако футболистът и клубът получат добри предложения.

Текпетей дойде в Разград през лятото на 2021-а. Той има и български паспорт и така не заема място за играч извън ЕС. Преди това кариерата му бе минала в Германия, играейки за Падерборн и Шалке 04.