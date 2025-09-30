Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец е близо до нов договор с Текпетей

Лудогорец е близо до нов договор с Текпетей

  • 30 сеп 2025 | 10:54
  • 1192
  • 1

Бърнард Текпетей е близо до нов договор с Лудогорец, съобщава „Тема Спорт“. Двете страни са на финалната права на преговорите, които се очаква да завършват с продължаване на контракта на ганаеца за още един сезон. Настоящият изтича през юни 2026-а.

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

От януари играчът ще е свободен да разговаря с всеки клуб и да парафира предварителни споразумения. По този начин той ще може да си тръгне без пари. Поради тази причина, а и заради очаквана бъдеще продажба на играча от Лудогорец са форсирали нещата и първите разговори са започнали още през лятото. Очакванията бяха 28-годишният Текпетей вече да бъде трансфериран в чужбина, но честите контузии му попречиха.

Почти сигурно новият договор ще е и при подобрени условия. Преподписването се очаква да се случи в най-скоро време, а евентуална продажба може да има и през зимата, ако футболистът и клубът получат добри предложения.

Текпетей дойде в Разград през лятото на 2021-а. Той има и български паспорт и така не заема място за играч извън ЕС. Преди това кариерата му бе минала в Германия, играейки за Падерборн и Шалке 04.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1221
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1574
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1019
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1114
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1505
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1057
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98983
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32165
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15081
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9360
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 22053
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427803
  • 14