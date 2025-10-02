Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
Клубове от Саудитска Арабия се целят в Сангаре

  • 2 окт 2025 | 10:21
  • 1035
  • 0

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре продължава да бъде обект на интерес от страна на чужди клубове. Французинът, който е национал на Мали, ще остане на „Герена“ до края на есенния полусезон, но атакуващият футболист се надява, че ще осъществи трансфер през зимата. Това разкри africafoot.com, като съобщи, че 26-годишният играч е хванал окото на тимове от елита на Саудитска Арабия и след Нова година на „Герена“ са чакани оферти за него. Медията посочва, че този период ще бъде решаващ за бъдещето на нападателя.

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски наскоро отказа над 1 милиона евро за правата на Мустафа Сангаре. Предложението бе от тунизийския Есперанс, а треньорът на сините Хулио Веласкес разкри, че то е било много примамливо от финансова гледна точка за играча. Който е постъпил професионално, като се е съгласил с мнението на шефовете да не го продават. Всъщност самият Сангаре също не е горял от желание да отиде и играе в Африка. Причината е, че централният нападател се цели в клуб от Западна Европа, твърдят негови приближени. Но през зимата не е изключено богатите клубове от Саудитска Арабия да го изкушат с отлични финансови условия. Интерес към него има и от страна на швейцарски отбори. Футболистът иска да продължи кариерата си във Франция или Белгия.

През този сезон Мустафа Сангаре има 13 мача. Той бе на терена в 7 срещи в efbet Лига и в 6 на континенталната сцена. В тях отбеляза 4 гола – последния при победата над Ботев (Пловдив) с 1:0 на „Колежа“. В един момент 26-годишният нападател лекуваше контузия в глезена и можеше срещите му да са повече. Той пристигна на „Георги Аспарухов“ миналото лято от третодивизионния португалски Варзим. Общо за сините има 50 двубоя с 12 попадения.

