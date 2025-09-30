Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Отборът на Левски изигра силен мач и напълно заслужено се поздрави с трите точки на "Колежа". "Сините" надиграха Ботев (Пловдив) с 1:0 в отложен двубой от шестия кръг на efbet Лига. В герой за гостите се превърна Мустафа Сангаре, който заби единственото попадение в 75-ата минута.

Старши треньорът на домакините Иван Цветанов, който ръководи тима след раздялата през седмицата с Николай Киров, заложи на голямата звезда Тодор Неделев. Атаката се водеше от опитния бразилски стрелец Франклин Чагас.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе направил една голяма изненада в титулярния състав. В защита игра Никола Серафимов, който записа първи минути за "сините". В халфовата линия действаше и Акрам Бурас. Той си партнираше с Асен Митков. Атаката пък се водеше от Евертон Бала.

Още в 20-ата секунда атакуващият халф на гостите Рилдо се опита да изпревари Даниел Наумов, но влезе грубо и получи бърз жълт картон. Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Светослав Вуцов. Тодор Неделeв опита удар от далечна дистанция, но стражът на "сините" се намеси на ниво.

Четири минути по-късно Николай Минков бе изведен по десния фланг, напредна и опита да намери съотборник в наказателното поле, но подаването му бе много лошо и Кристиан Димитров се справи. При положението изглеждаше, че има засада на крилото на "канарчетата", но тя не бе вдигната.

В 31-ата минута Ботев направи добра атака. Николай Минков подаде към Франклин Чагас. Бразилецът напредна отдясно и обърна фронта на атаката, подавайки към Тодор Неделев. Халфът отправи страхотен удар от движение, но Светослав Вуцов успя да избие.

Секунди преди края на първата част центриране към далечната греда беше свалено от Евертон Бала за Мазир Сула. Халфът нанесе удар, но Енок Куатенг се отличи с ключова намеса.

Второто полувреме започна с отличен шанс пред Левски. Евертон Бала напредна отляво и подаде към Асен Митков. Халфът намери резервата Мустафа Сангаре, който върна към Мазир Сула. Плеймейкърът шутира от удобна позиция, но над вратата.

В 62-ата минута Мустафа Сангаре засече с глава центриране от корнер, но кълбото премина на сантиметри от целта. Пет минути по-късно нападателят на "сините" нацели и гредата. Таранът отправи перфектен удар с глава, но Даниел Наумов отклони кълбото, което се отби в десния страничен стълб.

В 72-ата минута Евертон Бала намери Радослав Кирилов, който отправи изключителен удар от въздуха, но топката се отби в горната греда.

Три минути по-късно логичното се случи. Акрам Бурас пусна майсторски пас към Мустафа Сангаре, който излезе очи в очи с Даниел Наумов и с техничен удар успя да даде преднина на столичани.

В 82-ата минута Димитър Митков изведе технично с пета Тайлсон сам срещу вратаря, но Майкон го настигна и с перфектен шпагат успя да избие топката преди нападателят да отправи удар. Малко преди това бразилският защитник на Левски получи своя пети жълт картон, като ще пропусне следващия мач на тима, който е домакинство на Берое.

В 91-ата минута Фабио Лима центрира по земя към Акрам Бурас. Халфът отправи добър удар, но бранител на "жълто-черните" изби в корнер. До края на сблъсъка футболистите на Хулио Веласкес продължиха да доминират и заслужено се поздравиха с важните три точки.

По този начин Левски отново се върна на върха във временното класиране с актив от 23 точки. Ботев остава на дъното с едва 7 пункта.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ 0:1



0:1 Мустафа Сангаре (75)

Стартови състави:

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 27. Емил Мартинов, 30. Франклин Чагас, 42. Ивайло Видев

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами, 10. Асен Митков, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 99. Радослав Кирилов, 17. Евертон Бала



Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

Главен съдия: Валентин Железов

Снимки: Борислав Цветанов