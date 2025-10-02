Популярни
  3. Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1704
  • 0
Защитникът на Левски Кристиан Макун не получи повиквателна за националния отбор на Венецуела за предстоящите две контроли. Ла Винотинто ще се изправи срещу Аржентина на 11 октомври, а три дни по-късно ще премери сили и с Белиз.

Селекцията пропусна възможността да се класира за бараж за световното първенство през 2026-а, като бранителят на "сините" бе част от нея по време на квалификациите. Макун остана неизползвана резерва при победата над Ботев (Пловдив) преди два дни, като Веласкес му даде почивка, а на негово място стартира капитанът Цунами.

