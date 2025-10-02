Макун остана без повиквателна за Венецуела

Защитникът на Левски Кристиан Макун не получи повиквателна за националния отбор на Венецуела за предстоящите две контроли. Ла Винотинто ще се изправи срещу Аржентина на 11 октомври, а три дни по-късно ще премери сили и с Белиз.
Селекцията пропусна възможността да се класира за бараж за световното първенство през 2026-а, като бранителят на "сините" бе част от нея по време на квалификациите. Макун остана неизползвана резерва при победата над Ботев (Пловдив) преди два дни, като Веласкес му даде почивка, а на негово място стартира капитанът Цунами.