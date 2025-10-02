Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ

Бившият полузащитник Нико Петров — влезе отново в студиото на Sportal.bg, за да разкаже как Левски успя да се справи с Ботев (Пловдив). „Сините“ спечелиха с минималнот 1:0, но имаха шансове и за по-изразителен резултат, а голът на Мустафа Сангаре в 75-та минута след подаване на Бурас в крайна сметка направи разликата.

„Хулио Веласкес използва един прийом, който вече видяхме в първенството и евротурнирите. Макун играеше ляв краен защитник, когато Левски се защитава, а при атака тимът ставаше с трима централни защитници, като левият такъв ставаше третият централен. Сега направи същото, но с десния защитник, който ставаше десен централен защитник. Левски, когато атакуваше, заставаше в система 3-4-3, като третият централен ставаше Серафимов, който бе в ролята на Макун макар и от другата страна“, каза Нико Петров.

Петров постави акцента върху разместванията при изнасянето на топката и как това пренарежда целия отбор:

„След изпълнението на центъра се виждат ясно тримата в защита за Левски. Серафимов е влязъл навътре по терена, в средата – Кристиян Димитров, и третият централен бранител остава Цунами. Много ясно изразени са тримата в линия, които разиграват топката. Следват двама опорни полузащитници в лицето на Митков и Бурас, Майкон от ляво е стъпил на линията като ляв халфбек, а от дясно е Ради Кирилов.“

Петров поясни как функционира взаимовръзката между бековете и крилата в атаката:

„Това, което искаме да обясним за тази рамка, е че когато имаш десен защитник от линия от четири и влиза навътре, ставайки десен централен защитник, левият бек задължително отива по-високо по терена и стъпва на тъча. За да се случи това, което изпълнява Майкон, лявото крило трябва да не е типичен флангови играч, а човек по-скоро зад нападателя. Точно това прави Сула. Идеята на това 3-4-3 в атака е да постави човек, в линията от 4 на Ботев, между бека и централния защитник – от едната страна Сула, от другата – Рилдо, и така да разколебае играчите на Ботев кой кого да следва“, завърши анализът бившият полузащитник.

За Левски предстои ново изпитание — домакинство срещу селекцията на Берое, докато Ботев гостува във Враца, търсейки излизане от кризата.