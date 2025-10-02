Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ

Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ

  • 2 окт 2025 | 10:10
  • 3512
  • 7

Бившият полузащитник Нико Петров — влезе отново в студиото на Sportal.bg, за да разкаже как Левски успя да се справи с Ботев (Пловдив). „Сините“ спечелиха с минималнот 1:0, но имаха шансове и за по-изразителен резултат, а голът на Мустафа Сангаре в 75-та минута след подаване на Бурас в крайна сметка направи разликата.

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой
Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

„Хулио Веласкес използва един прийом, който вече видяхме в първенството и евротурнирите. Макун играеше ляв краен защитник, когато Левски се защитава, а при атака тимът ставаше с трима централни защитници, като левият такъв ставаше третият централен. Сега направи същото, но с десния защитник, който ставаше десен централен защитник. Левски, когато атакуваше, заставаше в система 3-4-3, като третият централен ставаше Серафимов, който бе в ролята на Макун макар и от другата страна“, каза Нико Петров.

Петров постави акцента върху разместванията при изнасянето на топката и как това пренарежда целия отбор:

„След изпълнението на центъра се виждат ясно тримата в защита за Левски. Серафимов е влязъл навътре по терена, в средата – Кристиян Димитров, и третият централен бранител остава Цунами. Много ясно изразени са тримата в линия, които разиграват топката. Следват двама опорни полузащитници в лицето на Митков и Бурас, Майкон от ляво е стъпил на линията като ляв халфбек, а от дясно е Ради Кирилов.“

Петров поясни как функционира взаимовръзката между бековете и крилата в атаката:

„Това, което искаме да обясним за тази рамка, е че когато имаш десен защитник от линия от четири и влиза навътре, ставайки десен централен защитник, левият бек задължително отива по-високо по терена и стъпва на тъча. За да се случи това, което изпълнява Майкон, лявото крило трябва да не е типичен флангови играч, а човек по-скоро зад нападателя. Точно това прави Сула. Идеята на това 3-4-3 в атака е да постави човек, в линията от 4 на Ботев, между бека и централния защитник – от едната страна Сула, от другата – Рилдо, и така да разколебае играчите на Ботев кой кого да следва“, завърши анализът бившият полузащитник.

За Левски предстои ново изпитание — домакинство срещу селекцията на Берое, докато Ботев гостува във Враца, търсейки излизане от кризата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 619
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 909
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 818
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1580
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1702
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4083
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6555
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8358
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6262
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8564
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 6981
  • 0