Иван Цветанов: Времето е пред нас! Аз ще водя отбора

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след поражението на тима с 0:1 от Левски в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига.

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

"Съвсем кратко време провеждам тренировки на този отбор. Исках да дадат всичко от себе си. По отношение на себераздаването не мога да бъда недоволен. Имаме още неща, върху които трябва да работим, върху контрола на топката, доста се защитавахме", започна Цветанов.

"Времето е пред нас. Целта ни беше да играем по-компактно. Да не създаваме напрежение пред нашата врата. Левски притежаваше повече топката и създаде едно-две положения повече от нас и заслужено победиха. Да, аз ще водя отбора дотогава, докогато се налага.

Виждам потенциал, разбира се. Цял мач титуляр бе Ивайло Видев. Ненормално е директорът на школата да не пуска момчета от школата на Ботев", завърши той.

Снимки: Борислав Цветанов