Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Иван Цветанов: Времето е пред нас! Аз ще водя отбора

Иван Цветанов: Времето е пред нас! Аз ще водя отбора

  • 30 сеп 2025 | 20:00
  • 1538
  • 1
Иван Цветанов: Времето е пред нас! Аз ще водя отбора

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след поражението на тима с 0:1 от Левски в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига.

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой
Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

"Съвсем кратко време провеждам тренировки на този отбор. Исках да дадат всичко от себе си. По отношение на себераздаването не мога да бъда недоволен. Имаме още неща, върху които трябва да работим, върху контрола на топката, доста се защитавахме", започна Цветанов. 

22 Ботев (Пловдив) 0:1 Левски

"Времето е пред нас. Целта ни беше да играем по-компактно. Да не създаваме напрежение пред нашата врата. Левски притежаваше повече топката и създаде едно-две положения повече от нас и заслужено победиха. Да, аз ще водя отбора дотогава, докогато се налага.

Виждам потенциал, разбира се. Цял мач титуляр бе Ивайло Видев. Ненормално е директорът на школата да не пуска момчета от школата на Ботев", завърши той.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1211
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1563
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1013
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1108
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1488
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1055
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98420
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31761
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14685
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8832
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21302
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427544
  • 14