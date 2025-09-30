Веласкес много доволен: Можеше да бием с 4:0

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след победата с 1:0 срещу Ботев (Пловдив). Испанецът призна, че е много доволен от показаното от "сините" на "Колежа".

"Днес отборът ми хареса изключително много. Нормалният резултат би трябвало да бъде 3:0 или 4:0, от показаното на терена. Доминирахме, особено в последната 1/4 от терена, липсваше ни само да сме по-точни в последните метри на атаката. Отборът ми хареса в голям процент от мача, когато притежавахме топката. Искам да отлича и начина, по който реагирахме, когато губихме топката.

Още веднъж показахме, че всеки един играч е важен. Много съм щастлив и за привържениците, искам да им благодаря от цялото си сърце. Подкрепата им днес беше невероятна. Много ни помагат, в предишния мач също ни подкрепяха силно, това много ни помага. Целият отбор направи силен мач. Сега почивка, анализ и подхождаме към следващия противник. Задачата ни е да намерим най-добрите 11 и да спечелим целия мач", каза Хулио Веласкес.