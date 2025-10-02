Левски поздрави Марин Петков

Днес нападателят на Левски Марин Петков празнува своя 22-ри рожден ден. Юношата на тима има до момента 185 мача и 34 гола с екипа на първия отбор. Петков дебютира със синята фланелка на 10 ноември 2019 година при гостуването на Ботев (Пловдив), а на 17 март 2021 година вкара първото си попадение - при визитата на Славия.

Носител на Купата на България през 2022 година. Най-добър млад футболист в efbet Лига за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България Марин Петков записа 18 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола.

"ПФК Левски честити празника на Марин и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха от "Герена".