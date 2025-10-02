Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1583
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Днес нападателят на Левски Марин Петков празнува своя 22-ри рожден ден. Юношата на тима има до момента 185 мача и 34 гола с екипа на първия отбор. Петков дебютира със синята фланелка на 10 ноември 2019 година при гостуването на Ботев (Пловдив), а на 17 март 2021 година вкара първото си попадение - при визитата на Славия.

Носител на Купата на България през 2022 година. Най-добър млад футболист в efbet Лига за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България Марин Петков записа 18 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола.

"ПФК Левски честити празника на Марин и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха от "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 619
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 909
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 818
  • 1
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1705
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1650
  • 0
Победи за фаворитите в Елитната група до 15 години

Победи за фаворитите в Елитната група до 15 години

  • 2 окт 2025 | 09:00
  • 892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4104
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6571
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8397
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6286
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8596
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 6995
  • 0