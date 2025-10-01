Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Отборът на Барселона, който през този сезон има амбицията да стигне до финала в Шампионската лига, приема актуалния носител на трофея в турнира Пари Сен Жермен на "Луис Компанис". Двубоят е от втория кръг на основната фаза на надпреварата, като в първите си мачове двата отбора победиха съответно Нюкасъл и Аталанта.

Двата тима влизат в този сблъсък като лидери във временните класирания на своите първенства.

Историята на сблъсъците между Барселона и Пари Сен Жермен е изпълнена с драматични моменти. Последната им среща се състоя на 16 април 2024 г. на "Луис Компани", когато парижани нанесоха тежко поражение на каталунците с 4:1 в четвъртфиналите на Шампионската лига. Седмица по-рано Барселона бе победил с 3:2 на "Парк де Пренс". Историята помни и легендарния мач от 8 март 2017 г., когато Барселона осъществи невероятен обрат, побеждавайки с 6:1 и отстранявайки ПСЖ след загуба с 0:4 в първия мач. От последните пет срещи каталунците имат две победи, парижани също имат две, а един мач е завършил наравно.

Ханзи Флик е без Жоан Гарсия, Гави, Рафиня и Фермин Лопес. Германецът е направил общо пет промени в сравнение с мача с Реал Сосиедад Войчех Шчесни очаквано е на вратата. Ерик Гарсия и Пау Кубарси започват в центъра на защитата, което означава, че Араухо и Кристенсен са на пейката за началото. Там е и Роберт Левандовски, тъй като на върха на атаката започва Феран Торес. Балде, който се възстанови от своята контузия, също е сред резервите. Ламин Ямал очаквано се завръща сред титулярите.

Луис Енрике също има доста проблеми с контузени играчи, като испанецът не може да разчита на Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и Маркиньос. Големите изненади са две - 19-годишният Сени Маюлу започва на върха на атаката, а 17-годишният Ибрахим Мбайе ще действа като дясно крило. Двамата дебютират в Шампионската лига. Отляво на атаката е Брадли Баркола.

Снимки: Imago