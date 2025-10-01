Лапорта: Ще покажем уважение към Фиго

Довечера Барселона ще се изправи срещу Пари Сен Жермен в един от очакваните с най-голям интерес двубой от Шампионската лига. По-рано през деня президентът на Барселона и колегата му Насер Ал-Хелаифи се срещнаха на традиционен обяд. Преди срещата Лапорта коментира различни актуални теми.

"Барса - ПСЖ е един от най-добрите мачове, които може да видите в Шампионската лига. Искахме да го видим и миналата година, но не се случи, защото ние не стигнахме до финала. Надявам се да се получи страхотен мач и да спечели. И в двата отбора има отсъстващи, което е жалко, но няма извинения", сподели той.

Лапорта говори и за треньора на съперника: "Луис Енрике е треньор, който е обичан от феновете на Барса. Ние го обичаме много".

Президентът коментира и изказването на Ханзи Флик, който заяви, че Барселона е един от фаворитите в Шампионската лига: "Повече от щастлив съм, защото той вижда, че отборът е на високо ниво. Харесва ми, че треньорът ни вярва в отбора и мисли, че можем да се представим добре в Шампионската лига. Имаме страхотни играчи като Ламин, магьосници като Педри, но над всички е отборът".

Фиго ще бъде на Барселона - ПСЖ и това дразни домакините

Лапорта коментира и присъствието на Луиш Фиго на днешния мач като посланик на УЕФА. "Фиго е член на Съвета на УЕФА и трябва да уважаваме това. Той беше играч на Барса, помним следобедите и вечерите на слава, които ни даде. След това взе решение, но животът продължава".