1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

Тази вечер на “Луис Компанис“ на хълма “Монтжуик” ще се проведе мачът от Шампионската лига между Барселона и Пари Сен Жермен. Освен спортното си значение, срещата представлява и сериозно предизвикателство за обществената сигурност. Близо 3000 фенове на ПСЖ ще бъдат в града, за да гледат мача на живо, като една трета от тях са радикално настроени привърженици на френския отбор. Поради тази причина каталунската полиция (Mossos d'Esquadra) е подготвила мащабна операция по сигурността с цел предотвратяване на безредици и сериозни инциденти.

За каталунската полиция днешният мач ще продължи повече от 90 минути, тъй като освен случващото се на терена, притеснения предизвиква и това, което може да се случи извън стадиона - както преди, така и след двубоя. Основната тревога е свързана с тези 1000 ултраси на ПСЖ, които през последните години си спечелиха място сред най-опасните агитки в европейския футбол.

Именно хилядата привърженици от радикалните групировки на ПСЖ са най-голямото притеснение за каталунската полиция. Останалите 2000, които са с различен профил, не биха започнали безредици, но биха могли да се присъединят към тях или поне да се окажат в центъра на събитията. За да се избегнат всякакви проблеми и най-вече сблъсъци между феновете на двата отбора, полицията е подготвила значителни сили.

Различни източници съобщават пред RAC1, че звеното за борба с безредиците (Brimo) ще бъде начело на операцията, отговорно за „капсулирането“ на френските фенове и ескортирането им до стадиона. Идеята е те да бъдат изолирани на площад „Испания“ повече от два часа преди мача и оттам да бъдат съпроводени до стадиона. Подобна тактика беше приложена и през април преди две години, когато Барса и ПСЖ се изправиха един срещу друг на същия стадион. Тогава, освен запалването на факли и непрестанните скандирания, не бяха регистрирани инциденти.

Според източници от полицията рискът се крие във възможността някоя група френски радикали да остане извън полицейския кордон и да се смеси с феновете на „блаугранас“ или пък радикални групи на Барса също да предприемат някакви действия. Във всеки случай властите уверяват, че звената за борба с безредиците са готови както да предотвратят инциденти, така и да реагират при необходимост.

Община Барселона и каталунската полиция подготвят тази операция от дни, като от градската управа уверяват, че са готови да се справят с всяка ситуация.