Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. 1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
  • 353
  • 0
1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

Тази вечер на “Луис Компанис“ на хълма “Монтжуик” ще се проведе мачът от Шампионската лига между Барселона и Пари Сен Жермен. Освен спортното си значение, срещата представлява и сериозно предизвикателство за обществената сигурност. Близо 3000 фенове на ПСЖ ще бъдат в града, за да гледат мача на живо, като една трета от тях са радикално настроени привърженици на френския отбор. Поради тази причина каталунската полиция (Mossos d'Esquadra) е подготвила мащабна операция по сигурността с цел предотвратяване на безредици и сериозни инциденти.

За каталунската полиция днешният мач ще продължи повече от 90 минути, тъй като освен случващото се на терена, притеснения предизвиква и това, което може да се случи извън стадиона - както преди, така и след двубоя. Основната тревога е свързана с тези 1000 ултраси на ПСЖ, които през последните години си спечелиха място сред най-опасните агитки в европейския футбол.

Именно хилядата привърженици от радикалните групировки на ПСЖ са най-голямото притеснение за каталунската полиция. Останалите 2000, които са с различен профил, не биха започнали безредици, но биха могли да се присъединят към тях или поне да се окажат в центъра на събитията. За да се избегнат всякакви проблеми и най-вече сблъсъци между феновете на двата отбора, полицията е подготвила значителни сили.

Различни източници съобщават пред RAC1, че звеното за борба с безредиците (Brimo) ще бъде начело на операцията, отговорно за „капсулирането“ на френските фенове и ескортирането им до стадиона. Идеята е те да бъдат изолирани на площад „Испания“ повече от два часа преди мача и оттам да бъдат съпроводени до стадиона. Подобна тактика беше приложена и през април преди две години, когато Барса и ПСЖ се изправиха един срещу друг на същия стадион. Тогава, освен запалването на факли и непрестанните скандирания, не бяха регистрирани инциденти.

Според източници от полицията рискът се крие във възможността някоя група френски радикали да остане извън полицейския кордон и да се смеси с феновете на „блаугранас“ или пък радикални групи на Барса също да предприемат някакви действия. Във всеки случай властите уверяват, че звената за борба с безредиците са готови както да предотвратят инциденти, така и да реагират при необходимост.

Община Барселона и каталунската полиция подготвят тази операция от дни, като от градската управа уверяват, че са готови да се справят с всяка ситуация.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
  • 5950
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438451
  • 15
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
  • 1783
  • 0
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
  • 1757
  • 0
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
  • 3620
  • 1
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8332
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 09:35
  • 2510
  • 0
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 3386
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 1073
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438451
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8332
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36721
  • 65