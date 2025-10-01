Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в зрелищен сблъсък от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Луис Компанис" на 1 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде опитният английски рефер Майкъл Оливър. Този мач е повторение на няколко паметни сблъсъка между двата гранда в последните години и обещава да предложи футболен спектакъл от най-висока класа.

Носителят на трофея Пари Сен Жермен започна участието си в тазгодишното издание на турнира повече от убедително. Французите разбиха с 4:0 Аталанта и дадоха заявка, че отново ще бъдат основен фактор в турнира и ще опитат да защитят отличието си.

Барселона също започна с победа и има актив от 3 точки. Каталунците се наложиха с 2:1 в гостуването си на Нюкасъл и показаха някои колебания, но въпреки това и те имат сериозни амбиции в надпреварата и се очаква тепърва да вдигат нивото в представянето си. А какъв по-добър момент от срещата с ПСЖ.

Срещата със сигурност ще предложи и допълнителни емоции от факта, че един срещу друг ще застанат Ламин Ямал и Усман Дембеле. Двамата бяха основните конкуренти за "Златната топка", която в крайна сметка отиде в ръцете на французина. Сега обаче испанският младок ще иска да докаже в прекия сблъсък, че повече е заслужавал отличието, докато Дембеле пък ще иска да защити статута си на №1 в европейския футбол.

Барселона демонстрира добра форма с пет поредни победи във всички турнири. Каталунците надделяха над Реал Сосиедад с 2:1 на 28 септември в Ла Лига, преди това постигнаха победа като гост срещу Овиедо с 3:1 на 25 септември, а на 21 септември разгромиха Хетафе с 3:0. В първия си мач от Шампионската лига тази година, Барса победи Нюкасъл като гост с 2:1 на 18 септември, а преди това нанесе унищожително поражение на Валенсия с 6:0 на 14 септември.

Пари Сен Жермен също показва добра форма с четири победи в последните пет мача. Парижани победиха Оксер с 2:0 на 27 септември, макар че преди това допуснаха загуба с 0:1 от Марсилия на 22 септември. В първия си мач от Шампионската лига, ПСЖ разгроми Аталанта с 4:0 на 17 септември, а преди това надделя над Ланс с 2:0 на 14 септември и над Тулуза с 6:3 на 30 август.

Историята на сблъсъците между Барселона и Пари Сен Жермен е изпълнена с драматични моменти. Последната им среща се състоя на 16 април 2024 г. на "Луис Компанис", когато ПСЖ нанесе тежко поражение на каталунците с 4:1 в четвъртфиналите на Шампионската лига. Тогава Рафиня откри за домакините, но Дембеле, Витиня и Мбапе с два гола (един от дузпа) донесоха победата на парижани. Седмица по-рано, на 10 април, Барселона бе победил с 3:2 на "Парк де Пренс" с два гола на Рафиня и един на Кристенсен. Историята помни и легендарния мач от 8 март 2017 г., когато Барселона осъществи невероятен обрат, побеждавайки с 6:1 и отстранявайки ПСЖ след загуба с 0:4 в първия мач. От последните пет срещи, Барселона има две победи, ПСЖ също има две, а един мач е завършил наравно.