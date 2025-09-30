Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Халфът на Барселона Педри говори за очакванията си за утрешния сблъсък с актуалния носител на трофея в Шампионската лига. Испанският национал изрази мнението, че каталунците са по-добрият отбор от парижани и ще искат да вземат реванш за забута през 2024-та.

"Мисля, че това е един от най-добрите мачове, които можеш да изиграеш на клубно ниво. Мисля, че ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а смятам, че ние сме най-добрият, така че ще бъде зрелищен сблъсък. И двата отбора ще се опитат да държат топката. Който доминира в средата на терена, ще има голям шанс да спечели мача”, заяви Педри.

Халфът коментира и загубата с 1:4 в последното домакинство на Барселона срещу ПСЖ, в който след ранния червен картон на Араухо каталунците бяха разгромени.

“Всички ние, феновете на Барса, искаме да си отмъстим”.

🗣 Pedri: "El PSG es uno de los mejores equipos del mundo, así que seguro que será un espectáculo" pic.twitter.com/3DXryegoTN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2025