Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1205
  • 4
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Халфът на Барселона Педри говори за очакванията си за утрешния сблъсък с актуалния носител на трофея в Шампионската лига. Испанският национал изрази мнението, че каталунците са по-добрият отбор от парижани и ще искат да вземат реванш за забута през 2024-та.

"Мисля, че това е един от най-добрите мачове, които можеш да изиграеш на клубно ниво. Мисля, че ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а смятам, че ние сме най-добрият, така че ще бъде зрелищен сблъсък. И двата отбора ще се опитат да държат топката. Който доминира в средата на терена, ще има голям шанс да спечели мача”, заяви Педри.

Халфът коментира и загубата с 1:4 в последното домакинство на Барселона срещу ПСЖ, в който след ранния червен картон на Араухо каталунците бяха разгромени.

“Всички ние, феновете на Барса, искаме да си отмъстим”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 601
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3884
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 993
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5690
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2535
  • 0
Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

  • 30 сеп 2025 | 13:13
  • 3216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97704
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31260
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14195
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8209
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20043
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427299
  • 14