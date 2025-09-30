Луис Енрике: Харесва ми да гледам тази Барселона, винаги ще съм фен на клуба

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното гостуване на бившия отбор на специалиста Барселона, което ще е доста емоционално за него.

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

"Винаги е специално и хубаво да си в Барселона. Това е моят дом, това е мястото, където на практика премина голяма част от кариерата ми като играч и треньор. Не е „Камп Ноу“ (б.ред. - мачът ще бъде на "Монтжуик"), но е много красив стадион със страхотни спомени, като откриването на Олимпийските игри през 1992 г., на което присъствах", започна Луис Енрике.

"Миналата година не играхме срещу Барса. Това, което мога да кажа, е, че ще бъде хубав мач с два отбора, които имат манталитет и гордост да играят в атака, но също така знаят как да се защитават и да контролират топката. Познавам Педри много добре и се радвам да го видя да играе толкова добре. Всички отбори търсим баланс между защита и атака. Ние сме сходни отбори и за феновете, и за двата тима това ще бъде едно хубаво предизвикателство", продължи той.

🔵🔴 Luis Enrique: “I love watching Barça! I love how this team performs”.



“You know that I am a Socio, I am a fan, I follow Barça games”.



“Barcelona is my home. 8 years as a player, 6 years as a manager between youth and first team”. 🏡 pic.twitter.com/UaF4XOB9PL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2025

Луис Енрике не спести похвалите си по адрес на Ханзи Флик и тима му: "За нас е вълнуващо да играем срещу отбор с такъв манталитет и на такова ниво. Познавам Флик от много време и знам каква е неговата идея за игра. Без значение какъв ще бъде резултатът, мисля, че ще видим два сходни отбора и за мен ключът ще бъде в това кой ще задържи топката.

Не трябва да сравняваме различни отбори и треньори, защото ситуациите са различни. Миналото не служи за нищо, трябва да мислим за настоящето и бъдещето. Мога само да кажа, че този отбор на Флик много ми харесва. Той се вписва във футболната идея на Барса –да атакува, но също така знае как да пресира добре и да изнася линията. Както знаете, аз съм „куле“ и член на клуба, и ще бъда такъв цял живот.

ПСЖ ще може да разчита на тримата си халфове, но Кварацхелия е аут за сблъсъка с Барселона

Педри ме познава много добре от националния отбор. Ще се опитаме да го накараме да участва възможно най-малко в играта. Но не става въпрос само за него, там са и Де Йонг, Кубарси, Ламин... Аз го кръстих Педри Потър, да се надяваме, че утре няма да носи магическата си пръчка".

За многото отсъстващи в ПСЖ Луис Енрике каза: "Има много начини да се погледне на това. Мисля, че можеш да съжаляваш или да се съсредоточиш върху резултатите. Няма значение кой ще играе утре, всеки играч ще бъде част от страхотен отбор, независимо кой е той. Ще се опитаме да спечелим мача. Трябва да изчакаме днешната тренировка. Честно казано, не искаме да поемаме рискове. Мисля, че решението ще бъде повече на играча, отколкото мое. Те трябва да са готови и подготвени. Това е важен мач, но не е решаващ. Когато се съберем и се събудим утре, ще преценим“.

Luis Enrique: "Pedri is Harry Potter. I hope he does not bring his magic wand tomorrow." pic.twitter.com/vWFyCKlbME — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2025

"Треньорските смени са непрестанни, но когато печелиш, също имаш своя дял. Управлението на отбор от високо ниво има своите трудности, но да имаш възможността да разполагаш с такива играчи и икономическата мощ да се подсилваш е привилегия и мисля, че не можем да се оплакваме. В Испания се чувствах много обичан (смее се), наистина, не знам на какво се смеете. Барселона е моят дом и не мога да кажа нито една лоша дума за Барса, но аз съм футболен професионалист и феновете на Барса го знаят. Когато се връщам, усещам обичта на привържениците", каза още Луис Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Imago