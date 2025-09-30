Популярни
ПСЖ ще може да разчита на тримата си халфове, но Кварацхелия е аут за сблъсъка с Барселона

  • 30 сеп 2025 | 12:38
  • 1890
  • 0

От Пари Сен Жермен официално обявиха своя състав от 20 играчи за утрешното си гостуване на Барселона в Шампионската лига, като има както добри новини, така и лоши такива относно контузените футболисти в тима.

Прави впечатление, че тримата основни халфове в състава на Луис Енрике са включени в групата за двубоя. Става въпрос за Фабиан Руис и Жоао Невеш, които пропуснаха победата срещу Оксер с 2:0 заради травми, както и Витиня, който получи физически проблем във въпросния мач, но е избегнал контузия. За сметка на това, крилото Хвича Кварацхелия няма да пътува за Барселона заради мускулната си травма в левия крак от изминалия уикенд. Така той се присъединява към другите две звезди в атака Усман Дембеле и Дезире Дуе, както и капитана Маркиньос, които също се възстановяват от контузии.

Мачът от втория кръг на основната фаза на ШЛ между Барселона и ПСЖ е в сряда на "Олимпик Луис Компанис" с начален час 22:00.

Снимки: Gettyimages

