Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

Снощи за пръв път България прие мач от Евролигата, а в зала "Арена София" кипеше от емоции. В здрав сблъсък един срещу друг се изправиха отборите на Апоел Тел Авив и Барселона, като срещата завърши в полза на израелския гранд (103-87), който през този сезон ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" именно в нашата страна.

Баскетболни суперзвезди на терена, които веднага приковаха вниманието на фотографите на Sportal.bg, определено не липсваха. Нашите обективи уловиха доста интересни моменти както от загрявката преди дербито, така и от самия двубой.

Извън терена също беше любопитно. На трибуните фенове на Апоел Тел Авив бързо привлякоха вниманието с песни и танци, а на първите редове се отличиха и известни български имена от спорта, както и доста инфлуенсъри.

Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Владимир Иванов