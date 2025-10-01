Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

  • 1 окт 2025 | 12:11
  • 6203
  • 2

Снощи за пръв път България прие мач от Евролигата, а в зала "Арена София" кипеше от емоции. В здрав сблъсък един срещу друг се изправиха отборите на Апоел Тел Авив и Барселона, като срещата завърши в полза на израелския гранд (103-87), който през този сезон ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" именно в нашата страна.

39 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона I

Баскетболни суперзвезди на терена, които веднага приковаха вниманието на фотографите на Sportal.bg, определено не липсваха. Нашите обективи уловиха доста интересни моменти както от загрявката преди дербито, така и от самия двубой.

39 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона I 19 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона II 19 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона II

Извън терена също беше любопитно. На трибуните фенове на Апоел Тел Авив бързо привлякоха вниманието с песни и танци, а на първите редове се отличиха и известни български имена от спорта, както и доста инфлуенсъри.

39 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона I 39 Апоел Тел Авив 103:87 Барселона I
Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Владимир Иванов

Още от Баскетбол

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 14:04
  • 1424
  • 1
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

  • 1 окт 2025 | 12:31
  • 563
  • 0
България е жадна за спорт!

България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3924
  • 1
Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

  • 1 окт 2025 | 11:36
  • 1207
  • 0
Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

  • 1 окт 2025 | 11:30
  • 10409
  • 19
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 7970
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444585
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1383
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17253
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17646
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15689
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3690
  • 0