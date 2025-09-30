Една от звездите на Барса: Тежка загуба, трябва да си направим изводите и да сме готови за следващия мач

Една от звездите на Барселона - гардът Кевин Пънтър, коментира поражението на испанския гранд с 87:103 от Апоел Тел Авив в мач от първия кръг на редовния сезон на Евролигата. Двубоят се игра в “Арена София”.

- Кевин, тежка загуба за вас, първи мач за сезона, какво не се получи по начина, по който искахте и беше ли защитата най-големият ви проблем? Вкараха ви 103 точки, което е много за мач от Евролигата.

- Със сигурност. Защитата беше голям проблем, 103 точки. В офанзивен план мисля, че можем да имаме по-добър ритъм, но трябва сериозно да наблегнем на защитата.

- Какво би искал да подобрите в играта ви за новия сезон?

- Искаме да сме по-добре в двете фази на играта. Да сме по-агресивни и в двете фази на играта. Общо взето това е. Тежка загуба, но трябва да си направим изводите и да сме готови за следващия мач.

- Доволен ли си от играта ви в атака?

- Не, не съм доволен от нищо. Но все пак сме рано в сезона, всички се стремят да стават все по-добри, ние също.

- Следващото ви предизвикателство също е доста голямо - Панатинайкос в Атина. Какво трябва да подобрите, за да се представите по-добре в предстоящия мач?

- Всичко, всичко.

Снимки: Владимир Иванов