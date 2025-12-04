Очаквайте на живо: Нова порция битки в Евролигата

Редовният сезон в Евролигата продължава тази вечер с шест битки от 14-ия кръг на елитната надпревара.

В 19:15 часа българско време Анадолу Ефес посреща Реал Мадрид. Турският тим е с 5 победи и 8 загуби под ръководството на бившия си вече наставник Игор Кокошков, а словенският специалист Радован Трифунович ще дебютира днес начело на тима в Евролигата. Испанският гранд гони осма победа в турнира.

В 20:00 часа четвъртият в таблицата Жалгирис Каунас посреща предпоследния в подреждането Макаби Тел Авив, а в 20:30 ч. започва дербито между Монако и Париж.

В 21:05 ч. е време за мача между лидера Апоел Тел Авив и последния АСВЕЛ Вильорбан в "Арена Ботевград".

В двете най-късни срещи от днешната програма Олимпиакос на Александър Везенков се изправя срещу Фенербахче в Пирея от 21:15 часа, а в 21:45 часа Партизан, в първия си мач от Евролигата без легендарния треньор Желко Обрадович, излиза срещу Байерн Мюнхен в Белград.