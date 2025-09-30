Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Василие Мицич: Много съм щастлив, че сме в София, тук ми харесва

Василие Мицич: Много съм щастлив, че сме в София, тук ми харесва

  • 30 сеп 2025 | 23:55
  • 2448
  • 0

Сръбският гард на Апоел Тел Авив Василие Мицич бе един от героите за израелския тим при първата победа на отбора в Евролигата. Апоел срази в зала “Арена София” Барселона със 103:87 на старта на престижната надпревара.

- Васа, страхотен мач за вас. Успешно начало за вас в Евролигата, как се чувстваш?

- Чувствам се щастлив, че имах възможност да играя. Липсваше ми играта и това е основната причина да се върна, честно казано. Днес дори не зная как изглеждах на терена, но знам, че съм щастлив и благодарен. Разбира се, винаги е по-добре да започнеш с победа. За нашия отбор, като новак, всеки мач ще бъде важен и ще е като последен, бих казал. Добро начало за нас.

- ЕвроБаскет не бе най-добрият за вас, а сега играеш много добре, какво се случи днес, за да имаш успех?

- Нищо, моята нагласа е винаги да подхождам към мачовете професионално. В националния отбор имах тази лека травма, която ме притесняваше, но не мисля, че беше чак такъв проблем. В същото време мисля, че подходът ми, това остава зад сцената, е винаги много професионален, винаги съм много отдаден. Вярвам в работата, в това да се посветиш на нещо и малко или много, това води до резултати.

- Как се чувстваш тук, как оценяваш атмосферата в залата днес?

- Щастлив съм. Когато бях в Ефес, имах малко бавен старт на първия ми сезон, така беше и с феновете, но когато има добра химия в отбора - мисля, че това е нещо, което хората обичат да виждат - как се жертваме един за друг. Наясно сме, че играем в България и нашите фенове ни липсват, но мисля, че атмосферата днес бе прекрасна, много публика. Надявам се на хората да им е харесало и да дойдат отново.

- Спомена Анадолу Ефес. Не мога да не те попитам - какво е усещането преди този мач? Не само заради това, че прекара много години там, но и защото спечели Евролигата, както и наградите за MVP на финала и на сезона?

- Ще видим, развълнуван съм първо да видя тези хора, това ще е специален момент за мен, но искам да видя себе си такъв, какъвто съм във всеки друг мач. Ще видим, ще опитам, но да, изкарах там 5 прекрасни години, страхотни спомени. Там успях да се утвърдя в Евролигата.

- Какво мислиш за София? Тя е като Белград.

- Харесва ми, цялото ми семейство ще дойде. Харесва ми, много съм щастлив, че сме тук.

Благодаря и успех!

Снимки: Владимир Иванов

