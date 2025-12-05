Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Иш Уейнрайт: Благодаря на всички, които ни подкрепяха в България

Иш Уейнрайт: Благодаря на всички, които ни подкрепяха в България

  • 5 дек 2025 | 00:46
  • 135
  • 0

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт сподели след неочаквано трудната победа над АСВЕЛ Вильорбан в мач от Евролигата в "Арена Ботевград", че е благодарен на феновете за подкрепата. На този етап това е последният домакински двубой на лидера в Евролигата на българска земя.

"Първо искам да благодаря на всички наши фенове, които посетиха мачовете ни в България. Позволиха ни да играем тук и ни накараха да се чувстваме като у дома. По отношение на мача - чудесна първа част. Във втората четвърт започнаха да ни атакуват и ни надиграха до последните 5-6 минути. Просто трябва да се съсредоточим. Не трябва да изпадаме в подобни ситуации отново. Не можем да си го позволим. Казвам го, защото всеки отбор в Евролигата е добър. Не бива да губим мачове по такъв начин.

Все още не съм мислим за мача с Виртус Болоня. Но Болоня е чудесен отбор. Имат страхотен пойнт гард, всички знаят на какво е способен той (вероятно се има предвид Карсън Едуардс - б.р.). Имат добри треньори. Ще бъде тежък двубой, те играят нахъсано, както и ние. Ще бъде тежък двубой от самото начало", каза Уейнрайт.

Снимки: Борислав Трошев

